La prise de conscience : « Le hashtag poulpe est devenu très attractif. » Lancée par Juan Arbelaez, chef cuisinier. Dans sa cuisine, il s’efforce de lutter contre le changement climatique. Cela passe par un changement d’approvisionnement : « Le poulpe était une des recettes emblématiques d’un de mes restaurants. On en passait 1,3 tonne par mois. Il était le plus consommé en printemps et en été, mais c’est la période où il se reproduit. » Le chef propose maintenant le produit en automne et en hiver.