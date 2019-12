Illustration d'une station de ski. — NICOLO REVELLI-BEAUMONT/SIPA

Son état de santé s’est progressivement dégradé peu après sa prise en charge par les secours. Ce mardi midi, une jeune fille de 22 ans est décédée à Val Thorens (Savoie) dans un accident de ski survenu en zone hors-piste en haut du secteur de Péclet, a-t-on appris auprès de la station.

A l’arrivée des secouristes, la skieuse, dont l’identité n’est pas encore connue, était agitée mais consciente et répondait aux ordres simples énoncés. « Elle ne portait pas de casque et souffrait de blessures multiples notamment au thorax et au fémur gauche », ajoute la station de ski.

Une enquête en cours

Son état s’est progressivement dégradé jusqu’à l’arrivée de l’hélicoptère médicalisé de la gendarmerie nationale quelques minutes plus tard, avec à son bord une équipe d’intervention et de secours du SAMU. La victime, « évacuée rapidement vers le CHU de Grenoble (…) est décédée peu de temps après son arrivée en salle de déchocage », précise Val Thorens.

Une enquête a été ouverte et confiée aux CRS de montagne de la compagnie d’Albertville pour déterminer les circonstances de cet accident, inconnues à cette heure.