Le mouvement du jour : La grève peut-elle durer ?

La grève du 5 décembre sera-t-elle une unique journée d’énorme mobilisation ou se prolongera-t-elle dans le temps ? Et jusqu’à quand ? Noël, le Nouvel An ? Lundi, les syndicats de la régie de la RATP ont annoncé qu’ils étaient prêts à faire grève durant un mois pour « protéger leurs retraites ». De quoi donner un ordre d’idée du mouvement global ?

Bonus cadeau : Les prévisions de transport pour la grève du jeudi 5 décembre

Bonus super cadeau : notre journaliste vous explique la réforme des retraites.

Le flip du jour : Un lac du Groenland se vide en quelques heures sous les yeux des scientifiques

Des chercheurs ont observé en temps réel un lac à la surface de l’épaisse glace du Groenland se vider dans de profondes crevasses en quelques heures, un phénomène appelé à devenir plus fréquent avec le réchauffement climatique.

La question du jour : La France peut-elle gagner son bras de fer contre les GAFA ?

La France se retrouve dans la posture de David contre Goliath au sujet de la taxe Gafa. La conviction de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie française, suffira-t-elle ? Pourquoi une telle abnégation dans un combat qui semble totalement déséquilibré ? On a posé la question à Stéphanie Villers, économiste spécialiste du marché européen et international.

L’histoire du jour : Après les nouvelles inondations, l’impatience atteint un niveau record à Mandelieu-La Napoule

En octobre 2015, huit personnes avaient perdu la vie dans ce lotissement de Mandelieu-La Napoule, construit en bordure du Riou de l’argentière. Dimanche, il a encore débordé. Et sur place, au lendemain de cette nouvelle inondation, flottaient un peu de fatalité mais aussi surtout beaucoup d’impatience devant la lenteur des initiatives pour limiter les crues.

L’idée du jour : Pour alerter sur la sécheresse, une commune installe des sapins morts comme décoration de Noël

Des petits rennes en bois, un traîneau rouge, un chalet et des sapins… morts. La commune de Lutzelhouse, dans le Bas-Rhin, a innové cette année dans sa décoration de Noël. Une façon d’alerter sur la sécheresse alarmante qui touche les arbres du fait du réchauffement climatique.

