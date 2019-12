Des passagers rassemblés devant le point d'information de la SNCF, après une panne à la gare Montparnasse à Paris, le 18 août 2018. — AFP PHOTO / Thomas SAMSON

Les usagers devront prendre leur mal en patience. Le trafic SNCF et RATP sera extrêmement perturbé, ce jeudi, jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, a annoncé les deux entreprises.

La SNCF prévoit un TGV sur dix et un TER sur cinq en région. En Ile-de-France, le groupe ferroviaire prévoit un Transilien (RER, trains de banlieue) sur dix, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Un train Intercités sur dix devrait rouler, tandis que le trafic international sera « très perturbé », selon la direction.

🔴 Grève nationale interprofessionnelle: la circulation ferroviaire sera très fortement perturbée sur l’ensemble du réseau à partir du jeudi 5 décembre 2019. @SNCF recommande aux voyageurs d’annuler ou reporter leurs déplacements.



Communiqué de Presse:

🔗 https://t.co/jkXtC99sGW pic.twitter.com/6p9hgDqo8H — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) December 3, 2019

Du côté de la RATP​, le trafic sera « extrêmement perturbé », ce jeudi, avec 11 lignes de métro fermées, a annoncé la direction de l’entreprise dans un communiqué de presse.

Métros

Dans le détail, le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3 Bis, 5, 6, 7 Bis, 8, 10, 11, 12 et 13.

Le trafic sera très fortement perturbé sur les lignes 4 (1 train sur 3), 7 (1 train sur 4) et 9 (1 train sur 4, uniquement entre Nation et Mairie de Montreuil). Attention, ces lignes ne seront ouvertes que de 6h30 à 9h30 et de 17 heures à 20 heures.

Le trafic sera normal, avec un fort risque de saturation, sur les lignes 1 et 14.

Tramway

1 tramway sur 3, de 6h30 à 9h30 et de 17 heures à 20 heures, sur les lignes 1, 2, 3A, 3B, 5.

Les lignes 6 (1 tramway sur 2), 7 (1 tramway sur 3) et 8 (1 tramway sur 3) seront ouvertes toute la journée.

En Ile-de-France

Rer A : 1 train sur 2 aux heures de pointe sur les axes Cergy et Poissy (interconnexion assurée à Nanterre Université).

Rer B : 1 train sur 3 (Interconnexion interrompue à Gare du Nord.)

Rer C : 2 trains par heure aux heures de pointe sur la branche Brétigny. Les autres branches ne seront pas desservies.

Rer D : Aux heures de pointe, 4 trains par heure sur la branche Villiers-le-Bel et 2 trains par heure sur les branches Corbeil et Melun (Changement à Gare du Nord et Gare de Lyon).

Rer E : 2 trains par heure entre Paris Est et Chelles-Gournay en heures de pointe. La branche Tournan ne sera pas desservie.

Ligne H : 1 train par heure aux heures de pointe sur les branches Pontoise et Persan via Monsoult.

Ligne J : Aux heures de pointe, 2 trains par heure sur la branche Argenteuil et 3 trains par heure sur la branche Conflans-Sainte Honorine.

Ligne K : Bus de/vers Mitry et Roissy.

Ligne L : Aux heures de pointe, 2 trains par heure sur les branches Versailles et St Nom la Bretèche.

Ligne N : Aux heures de pointe, 2 trains par heure sur la branche St Quentin-en-Yvelines.

Ligne P : 2 trains par heure entre Paris et Lagny en heures de pointe. La branche Coulommiers-Provins ne sera pas desservie.

Ligne R et U : Aucune circulation.

Tramway 4 : 2 trains sur 3.

Tramway 11 : 1 train sur 2.

TGV

1 train sur 6 sur l’axe Est, l’axe Nord et les Ouigo, 1 train sur 10 sur l’axe Atlantique et l’axe Sud Est, 1 train sur 2 pour l’Eurostar et 2 trains sur 3 pour le Thalys. Aucuns trains vers l’Italie et l’Allemagne, 1 aller-retour dans la journée vers la Suisse et vers l’Espagne.

En région

1 TER sur 5 en moyenne, essentiellement assuré par bus, et 1 Intercité de jour sur 10. Aucun Intercité de nuit.

Avions

Près de 20 % des vols sur le territoire français seront annulés, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). « On enlève 20 % des capacités, les plans de vol des compagnies aériennes doivent s’ajuster en conséquence », a déclaré Eric Héraud, porte-parole de l’autorité de l’aviation civile française.