Un an et demi après l’adoption la loi « Avenir professionnel », la première « entreprise adaptée de travail temporaire » (EATT) de France, pour favoriser l’embauche de personnes handicapées en tant qu’intérimaires, va démarrer son activité près de Paris, ont annoncé les porteurs du projet, ce mardi.

Implantée à la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), l’entreprise « Kliff par Randstad » ambitionne d’embaucher à terme 500 salariés en équivalent temps plein (ETP), ont précisé François Béharel, président du groupe de travail temporaire Randstad France, et Manuel Bonnet, dirigeant de l’entreprise adaptée Fastroad – spécialisée dans le transport.

Cinq agences ouvertes d’ici 2022

Les deux partenaires ont créé ensemble une « joint-venture sociale » qui aura pour mission de former et accompagner des personnes handicapées et de leur proposer des missions de travail temporaire, dans tous les secteurs d’activité​. La nouvelle entreprise espère ouvrir cinq agences d’ici 2022, « réparties sur l’ensemble du territoire ».

La création d’EATT est prévue par la loi « Avenir professionnel » de septembre 2018 : il s’agit de permettre aux entreprises adaptées (réservées aux travailleurs handicapés qui auraient des difficultés en milieu dit « ordinaire ») de proposer des missions d’intérim.

Près de 515.000 demandeurs d’emploi en situation de handicap

« Nous allons unir nos forces. De notre côté, nous apportons un accompagnement spécifique, une formation, et nous pouvons expliquer au client pourquoi l’intérimaire a une productivité moindre », détaille Manuel Bonnet.

« Une partie de ces intérimaires resteront en intérim s’ils le souhaitent. Une partie sera embauchée par le client final, et une partie basculera chez Fastroad après formation », a expliqué de son côté François Béharel. Quelque 515.000 demandeurs d’emploi sont en situation de handicap, selon le gouvernement. Et quelque 18 % des travailleurs en situation de handicap sont au chômage, soit deux fois plus que la moyenne nationale.