La ligne 3 de tramway à Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Certains prédisent un «jeudi noir». Dans les transports à Nantes, ce sera plutôt un « jour jaune ». En prévision de la grève du 5 décembre, qui s'annonce très suivie, la Semitan vient de dévoiler ses prévisions de trafic. Dans un communiqué, elle « garantit que l’ensemble de son réseau fonctionne [ra] en horaires jour jaune », c’est-à-dire avec les fréquences valables le samedi ou pendant les vacances d’été. Certaines lignes de bus fonctionneront normalement. Les infos détaillées doivent être mises en ligne sur le site Internet de la TAN cet après-midi.

En plus de ce service réduit, les usagers des transports devront particulièrement anticiper leurs déplacements entre 10h et 14h30, horaires pendant lesquels doit se dérouler une manifestation. Comme d’habitude, les trois lignes de tramway seront coupées dans l’hypercentre. Les lignes C1, C2, C3 et C6, plusieurs lignes de bus et la navette aéroport seront également concernées par ces perturbations. La TAN annonce un retour à la normale pour la journée de vendredi.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient contourner le problème en empruntant un vélo Bicloo : une douzaine de stations seront fermées toute la journée du jeudi, dès le mercredi soir, « pour des raisons de sécurité ». Il s’agit de celles qui se trouvent sur le trajet de la manifestation, et qui font partie des plus fréquentées (Bouffay, Commerce, préfecture…)