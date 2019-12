Manifestation contre le nouveau régime des retraites. Le 23 05 2008 — G . VARELA / 20 MINUTES

La grève du 5 décembre ne va pas épargner la capitale alsacienne. Le départ de la manifestation est programmé à 13h30, place de la Bourse.

Les transports, aussi bien le train que le tram, seront fortement perturbés.

La grève touchera également les écoles, les hôpitaux et les palais de justice.

La journée s’annonce agitée. Selon la préfecture du Bas-Rhin, 5.000 personnes sont attendues dans les rues de Strasbourg jeudi pour protester notamment contre la réforme des retraites. Le défilé partira à 13h30 depuis la place de la Bourse, en direction de la place de la République. De fortes perturbations sont à prévoir. Tour d’horizon.

Education

La grève va toucher les écoles maternelles et élémentaires de l’académie de Strasbourg. Le rectorat a recensé 162 établissements fermés, sur les 794 que compte le Bas-Rhin. Un chiffre indicatif car il repose sur les déclarations d’intention de grève des personnels. Les collèges et les lycées sont, eux, tenus d’accueillir les élèves, même avec des effectifs réduits.

Côté restauration collective, c’est plus clair : toutes les cantines des écoles de la ville de Strasbourg seront fermées. Aucune démarche n’est nécessaire pour l’annulation des réservations des repas, qui ne seront pas facturés… L’accueil périscolaire du matin et du soir sera assuré dans la mesure du possible, prévient la ville.

Transport

La SNCF annonce un « trafic perturbé » dès ce mercredi soir en Alsace. A partir de 19 heures, 1 TER sur 3 en moyenne sera supprimé, totalement ou partiellement (il n’ira pas jusqu’à sa destination finale). Quelques suppressions de TGV sont également prévues.

Illustration. La gare de Strasbourg, un jour de grève. - G. VARELA / 20 MINUTES

Jeudi, l’entreprise se prépare un « trafic très perturbé ». Sur les habituels 700 TER quotidien, seuls 8 circuleront. Trois allers-retours seront assurés entre Strasbourg et Bâle ainsi qu’un entre Saverne et Strasbourg. Concernant les TGV, un Inouï et un Ouigo assureront chacun un aller-retour vers Paris et un Lyria effectuera la liaison Paris-Mulhouse-Bâle aller-retour. La SNCF conseille aux voyageurs de « différer voire d’annuler leurs déplacements ».

🎙️#TERGrandEst



📢La circulation des trains sera très fortement perturbée, à partir du 4 décembre à 19h00, en raison d’une grève nationale interprofessionnelle.



Les voyageurs sont invités à privilégier des modes de transport alternatifs.



ℹ +d'infos▶️https://t.co/i7cuYgkfWV. pic.twitter.com/GDSKgjFs2E — TER Grand Est (@TERGrandEst) December 3, 2019

A Strasbourg, le trafic des trams sera également très perturbé. Seules les lignes A et B circuleront, à raison d’un passage tous les 20 à 25 minutes selon la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS). Les lignes C, D, E, F seront fermées. Du côté des bus, les lignes 11, 14, 15, 19, 19, 30, 50 et 70 ne circuleront pas. Les autres seront assurées, pas toujours à la même fréquence.

⚠️ JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 : MOUVEMENT DE GRÈVE



➡️ Retrouvez toutes les prévisions de trafic sur notre site : https://t.co/0vYmDu47EQ pic.twitter.com/WizkA2Skj3 — CTS Strasbourg (@CTS_Strasbourg) December 3, 2019

Santé

A Strasbourg, le personnel hospitalier sera également mobilisé, même si cela ne se verra pas forcément, prévient Force Ouvrière. Les effectifs d’astreinte « sont déjà au maximum, vu le manque d’effectifs habituel », signale le syndicat. La protestation du monde médical se fera donc surtout dans la rue. Pour assurer le suivi des patients, « des personnes sont réquisitionnées quoiqu’il arrive », assurent les hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Justice

L’intersyndicale du syndicat de la magistrature appelle « l’ensemble des professionnels à la grève et aux manifestations ». Pas que pour la réforme des retraites. « Face à un gouvernement dont la politique dégrade continuellement les conditions de travail de celles et ceux qui font fonctionner le service public de la justice. » Le Conseil de l’ordre des avocats de Strasbourg a lui aussi décidé de participer à la journée « justice morte ».