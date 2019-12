Le marché de Noël, au pied de la cathédrale de Strasbourg le 21 novembre 2019. — G. Varela / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Deux hommes ont été arrêtés lundi dans l’enquête sur l’attentat du marché de Noël de Strasbourg, les enquêteurs cherchant à vérifier le rôle qu’ils ont pu jouer dans la fourniture de l’arme dont s’est servi le tueur, a-t-on appris de sources concordantes. Les deux suspects, âgés de 29 ans, ont été interpellés dans l’est de la France par des policiers de la sous-direction antiterroriste (Sdat), et placés en garde à vue, ont indiqué ces sources, confirmant une information de franceinfo.

Les dirigeants des pays de l’Otan se réunissent mardi et mercredi en sommet à Watford, près de Londres, pour le 70e anniversaire de l’alliance, mais l’ambiance est loin d’être festive à cause de multiples différends. Le plus virulent oppose le président français Emmanuel Macron et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il porte sur l’intervention lancée par Ankara dans le nord-est de la Syrie sans en informer les autres membres de l’Alliance. Les deux dirigeants en sont arrivés à échanger des insultes et leurs partenaires espèrent qu’ils crèveront l’abcès mardi avant le sommet, au cours d’une réunion sur la Syrie à Londres avec la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Un nouveau sacre historique, synonyme de record absolu : l’Argentin Lionel Messi a remporté le sixième Ballon d'Or de sa riche carrière, lundi lors d’une cérémonie à Paris, où l’Américaine Megan Rapinoe a décroché la plus prestigieuse distinction individuelle dans le football chez les dames. Le théâtre du Châtelet, hôte de la cérémonie de l’édition 2019 organisée par France Football, a finalement joué une partition classique en sacrant de nouveau un grand habitué pour succéder à Luka Modric. Avec ce 6e titre de meilleur joueur de la planète (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), Messi (32 ans) est désormais seul au monde devant son éternel rival Cristiano Ronaldo (5 Ballons d’Or) et d’autres légendes comme Johan Cruyff, Michel Platini, Marco Van Basten (3 Ballons d’Or).