Les treize cercueils des soldats morts au Mali ont été disposés dans la cour d'honneur des Invalides pour un dernier hommage, le 2 décembre 2019. — Thibault Camus / POOL / AFP

Transports, écoles, hôpitaux, police... Une grève interprofessionnelle est prévue le 5 décembre 2019. - Fred TANNEAU / AFP

Aller au travail en transport public, conduire ses enfants à l’école, consulter un médecin à l’hôpital ou déposer plainte au commissariat… A partir de ce jeudi, toutes ces activités s’annoncent difficiles voire impossibles pour beaucoup d’entre nous, 20 Minutes vous donne toutes les solutions à cette journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Trois secouristes ont perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi dans le crash de leur hélicoptère qui partait porter secours aux victimes des inondations près de Marseille (Bouches du Rhône). Une enquête est en cours pour faire la lumière sur ce drame, pour l’heure bien mystérieux.

Le live du jour : Revivez la cérémonie d’hommage aux militaires tués au Mali

Lors de ses plus grandes funérailles militaires depuis des décennies, la France rend hommage à 13 soldats tués lorsque leurs hélicoptères sont entrés en collision au Mali alors qu'ils participaient à une mission de lutte contre les extrémistes affiliés au groupe État islamique. - AFP

Un hommage national aux Invalides a été rendu, ce lundi, en présence d’Emmanuel Macron et d’Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, aux treize militaires tués dans le crash de leurs hélicoptères au Mali, la semaine dernière. Revivez cette cérémonie dans notre live.

Joyce Jonathan était l'abeille dans Mask Singer - TF1

La chanteuse Joyce Jonathan a quitté vendredi soir l’émission de TF1 après trois participations sous le costume de l’abeille. Elle revient sur les coulisses de cette expérience avec 20 Minutes.

Lionel Messi devrait recevoir son sixième Ballon d'Or au théâtre du Châtelet. - Valeriano Di Domenico/AP/SIPA

Revue des chances de nos cinq champions du monde qui faisaient partie du top 15 l’an passé, avant la cérémonie officielle ce lundi soir.