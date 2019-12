ROULETTE A chaque machine du casino son arnaque et sa façon de voler de l’argent

Une roulette anglaise, illustration — Sue Ogrocki/AP/SIPA

Les policiers du service central des Courses et Jeux (SCCJ) s’alarment de la recrudescence des vols perpétrés dans les casinos français et européens par des équipes de malfaiteurs rompus aux arnaques.

« C’est un phénomène qui est devenu assez prégnant. Il y a aujourd’hui une multiplication des équipes de malfaiteurs qui tournent en France et en Europe. Ils sont originaires d’Amérique latine ou de l’Est de l’Europe et multiplient les vols et tricheries dans les casinos », a indiqué ce lundi une source policière du SCCJ.

A nous les petites roulettes anglaises

Basé à Nanterre, ce service chargé notamment de la surveillance des établissements de jeux a récemment démantelé un réseau composé de ressortissants dominicains. Ils ciblaient particulièrement la roulette anglaise, où il revient au joueur de déterminer la valeur du jeton de couleur utilisé.

Avec l’aide de complices, les malfaiteurs détournaient l’attention du chef de table pour en subtiliser quelques-uns avant de remettre en jeu les jetons, avec une mise bien plus élevée (jusqu’à 100 euros).

300.000 euros de gains frauduleux

Quatre suspects ont été interpellés, dont le dernier en Espagne le 12 novembre. Mis en examen, ils sont soupçonnés d’avoir empoché quelque 300.000 euros frauduleusement. C’est au casino d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) que ces malfaiteurs avaient commencé à éveiller les soupçons.

Un second réseau impliquait des ressortissants géorgiens et ciblait la roulette anglaise électronique. Avec une petite perceuse, ils perçaient la coque de la machine où se trouve la roulette et stoppaient la boule, à l’aide d’une tige pour être gagnant à tous les coups.

Les machines à sous ouverts au pied de biche

Un Géorgien, membre de cette « équipe à tiroirs » qui a écumé la France, le Luxembourg, la Suisse ou l’Autriche, a été arrêté à Toulouse le 21 novembre. « Il y a effectivement quelques malfaisants qui ont essayé de modifier le fonctionnement de roulette anglaise électrique dans plusieurs casinos en France », observe Jean-François Cot, secrétaire général des syndicats des Casinos de France.

« Ce sont des actions assez isolées, ce ne sont pas des braquages », tempère-t-il. Enfin, le service des courses et jeux est sur la piste d’une équipe de Colombiens dont l’arnaque reproduite de la Roumanie au Danemark, en passant par la France et la Suisse, est à la fois basique et malicieuse.

Ils introduisent un billet de 500 euros dans certaines machines à sous et se font délivrer un ticket à code-barres nécessaire pour le jeu, qu’ils se font rembourser. L’arnaque consiste à répéter cette opération jusqu’à ce que la machine soit bourrée de billets avant de l’ouvrir au pied de biche. Le butin ? De 10.000 à 30.000 euros par machine.