Lundi un hommage national sera rendu aux 13 soldats tués dans le crash — Thomas Peudeleux/AP/SIPA

Ce week-end vous avez éteint, coupé, déconnecté. Le flux de l’actualité n’avait pas droit de cité. Alors que lundi se profile, voici tout ce qu’il fallait retenir des infos passées.

1 -Les corps des 13 soldats tués dans le crash d’hélicoptères au Mali sont arrivés en France

Les corps des 13 soldats tués au Mali ont été rapatriés. « Les corps sont en France », a déclaré le porte-parole de l’état-major, Frédéric Barbry, sans autres précisions, soulignant que l’heure était au « temps des familles » avant l’hommage national qui leur sera rendu lundi aux Invalides à Paris.

2 – La France dans le « groupe de la mort » pour l’Euro.

Le tirage au sort d'un grand tournoi, toujours un moment excitant (même cette année avec des règles toutes bizarres). - LOIC VENANCE / AFP

Il va falloir du talent et de la chance. Au tirage au sort de l’Euro 2020, la France se retrouve dans la poul de l’Allemagne et du Portugal ! Un « groupe de la mort » avec les deux derniers champions du monde et le dernier champion d’Europe. Périlleux et prometteur donc.

3 – Daesh revendique l'attaque au couteau de Londres

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué samedi, selon son organe de propagande Amaq, l’attaque au couteau survenue à Londres vendredi. Deux personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées par un homme, abattu par les forces de l’ordre, sur le célèbre London Bridge. Il portait une veste explosive factice.

4 - Le Var et les Alpes-Maritimes à nouveau en vigilance rouge pluies et inondations

Les inondations de novembre 2019 à Cannes-Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes. - Frederic DIDES/SIPA

C’est encore un épisode de pluie exceptionnel, le deuxième en une semaine, qui doit s’abattre sur le Var et les Alpes-Maritimes. Les deux départements de la côte d’Azur sont, à nouveau, en vigilance rouge pluies et inondations. Météo-France a émis cette alerte à 10 heures ce dimanche. Elle est valable jusqu’à lundi, 6 heures.

5- 22 morts dans un accident de bus en Tunisie

Toutes les personnes décédées dans l'accident de bus étaient de nationalité tunisienne. - HAMMI MOHAMMED/SIPA

L’accident d’un bus de tourisme a fait dimanche 22 morts et 21 blessés, tous de nationalité tunisienne, dans le nord-ouest du pays, ont annoncé les autorités. D’après le communiqué du ministère de l’Intérieur publié sur sa page officielle Facebook, 43 personnes étaient à bord du bus qui a « chuté dans un ravin après avoir franchi une barrière en fer ». La mortalité routière en Tunisie est la plus élevée en Afrique du Nord après la Libye, avec 24,40 tués pour 100.000 habitants, selon l’OMS.