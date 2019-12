A.M.

INONDATIONS La SNCF a décidé d’interrompre la circulation des trains entre Toulon et Vintimille pour éviter tous risques, la préfecture du Var a interdit l’accès aux massifs forestiers

Les pompiers du Var s'attendent à de nombreuses interventions liées aux inondations. — Pompiers du Var

Des trombes d’eau s’abattent actuellement sur le sud-est de la France. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge pluies et inondations ce dimanche. Par précautions, la SNCF a décidé d’interrompre la circulation de tous ses trains entre Toulon et Vintimille (Italie). Un train en provenance de Paris a été stoppé en gare de Toulon avec 650 personnes à son bord.

La préfecture du Var a également interdit l’accès à tous les massifs forestiers du département en raison de risques de chutes d’arbres et de glissement de terrain.