TONNERRE Trois départements sont concernés, dans la vallée du Rhône et sur la côte méditerranéenne

Lors des inondations dans le Var, la semaine dernière. — AP/SIPA

Drôme, Var et Vaucluse doivent se préparer à une nuit agitée. Météo-France a, en effet, placé ces trois départements en vigilance orange aux orages, aux pluies et aux inondations. Une semaine après les graves intempéries du Var et des Alpes-Maritimes, qui avaient été placés en vigilance rouge, le sud-Est va devoir faire face à de nouvelles intempéries.

L’alerte, qui a débuté à 16h ce samedi, est valable jusqu’à 16h dimanche.