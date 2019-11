Une pancarte lors d'une manifestation pour la sauvegarde de l’hôpital public. (illustration) — ISA HARSIN/SIPA

C’est un cri du cœur qui se voit de loin. Vendredi soir, des personnels hospitaliers du CHU de Caen, dans le Calvados, ont dessiné un « SOS » lumineux sur la façade de l’hôpital normand. Depuis plus de six mois, de nombreux services d’urgences sont en grève pour protester contre un manque de moyens et des conditions de travail difficiles, entre autres. Parti de Paris, le mouvement a rapidement essaimé un peu partout en France, jusqu’à une grande manifestation qui a eu lieu mi-novembre.

Une certaine idée des illuminations de Noël au CHU de Caen. Difficile de regarder ailleurs quand on constate toutes et tous la dégradation de nos services publics pic.twitter.com/0Mqqw02Ak8 — Latifa (@LallaKhr) November 29, 2019

Les agents du CHU de Caen ont exprimé leur détresse en formant les lettres S.O.S sur la façade de l’hôpital, vendredi 29 novembre. pic.twitter.com/H5kO1Haf1r — loran (@loran85571083) November 29, 2019

Les annonces du gouvernement qui ont suivi n’ont visiblement pas convaincu une partie des professionnels du secteur. Pour se faire entendre, ou, plus exactement pour se faire voir, les employés et employées du CHU de Caen ont eu l’idée d’allumer ou d’éteindre astucieusement les lumières des chambres de l’hôpital pour que, de l’extérieur, on puisse lire un « SOS ». « C’est une initiative des médecins », a dit Jocelyne Ambroise, de la CGT du CHU de Caen, au Parisien.

Chu de caen ce soir pic.twitter.com/z0QM4mlQjX — jeff (@FrancoisMaesen) November 29, 2019

L’opération n’est pas passée inaperçue. De nombreuses personnes ont tweeté des photos de ce « mini-hacking » lumineux. Il faut dire que l’heure de l’opération, 18h, avait été choisie en lien avec l’heure où le périphérique de Caen, attenant, est plein. « Nous aurions aimé qu’elle dure, mais les lumières ont été éteintes progressivement par l’institution », explique, toujours au Parisien, Youssef Oulkhouir, pneumologue. Les médecins précisent que les patients n’ont pas eu à subir les conséquences de cette action.