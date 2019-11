Paris, mardi 26 novembre 2019, Centre d'accueil et de distribution alimentaire Paris 15. Lancement officiel de la campagne des Restos du Coeur.//REYNAUDTRISTAN_183/1911261405/Credit:Tristan Reynaud/BCOMJS/SIPA/1911261407 — Tristan Reynaud/BCOMJS/SIPA

Pour une fois, les Français sont presque unanimes : 89 % d’entre eux ont une bonne opinion des associations, et près des trois-quarts estiment qu’elles jouent un rôle important dans la cohésion et le dynamisme de leur territoire, selon un sondage BVA* publié ce samedi dans la presse régionale.

D’après cette enquête, 43 % des personnes sondées font partie d’au moins une association, et 15 % en font même partie de plusieurs. Les cadres (56 %), les 18-24 ans (54 %) et les retraités (51 %) s’engagent davantage que la moyenne, tandis que les ouvriers (23 %), les 25-34 ans (34 %) et les 50-64 ans (36 %) le font moins.

Le sport en tête

Les Français font principalement partie d’associations sportives (41 %), liées aux loisirs (20 %), à la culture (17 %) ou encore caritatives (13 %). Ils sont en revanche moins impliqués au sein d’associations liées à la solidarité internationale (7 %) ou à l’emploi (5 %).

Si 54 % déclarent donner du temps en faveur d’une association, 13 % des sondés font état d’un engagement hebdomadaire et 15 % d’un engagement mensuel.

Le local privilégié

Concernant les associations caritatives, 58 % des gens pensent qu’elles doivent prioritairement agir à l’échelle locale, 30 % à l’échelle nationale et 11 % à l’international (31 % des Français ont d’ailleurs une mauvaise opinion des associations caritatives internationales). Les causes à défendre les plus importantes aux yeux des sondés ? La pauvreté (50 %), la protection de l'enfance (44 %) et l’aide aux personnes dépendantes (42 %).

Et pour les dons ? 75 % des Français déclarent en faire à des associations caritatives, pour un montant moyen de 193 euros par an. Parmi eux, 58 % donnent moins de 100 euros par an et 42 % plus.

*Enquête réalisée du 18 au 20 novembre par Internet auprès d’un échantillon représentatif de 1.200 Français selon la méthode des quotas.