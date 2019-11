Un blocage a déjà eu vendredi à l'entrepôt de Brétigny-sur-Orge. — THOMAS SAMSON / AFP

Quelque 200 altermondialistes de plusieurs associations, rejoints par des « gilets jaunes », bloquaient samedi matin un entrepôt d’Amazon dans le sud de Montélimar ( Drôme) pour dénoncer l’impact sur le climat de la surconsommation, selon les organisateurs.

Depuis 08h30, explique Raphaël Pradeau d’Attac, 160 militants et militantes de cette organisation altermondialiste, « de Solidaires, d’ANV Cop-21, d’Extinction Rebellion (XR) et de Jeunes pour le climat ont déversé de la terre et des cartons symbolisant les activités d’Amazon et mis en place une chaîne humaine » devant les trois entrées et sorties de la plateforme du géant mondial du commerce en ligne.

Les syndicalistes locaux avec eux

« Des syndicalistes de la CGT d’Amazon et une cinquantaine de gilets jaunes nous ont rejoints », a-t-il ajouté. Vers 10h30, les forces de l’ordre restaient « relativement discrètes et les militants font en sorte d’assurer la sécurité », a précisé Raphaël Pradeau.

A l’occasion du Black Friday, transformé à l’appel des protestataires en « Vendredi Noir », Amazon a notamment été déjà la cible vendredi de plusieurs actions près de Paris et Lyon, ainsi que dans le Nord pour dénoncer « la surconsommation, les conditions de travail » dans les entrepôts du groupe américain et « l’évasion fiscale pratiquée massivement par la multinationale », selon Attac.