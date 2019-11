Une classe d'école maternelle. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Amale Dib est une professeuse des écoles sans histoires, dans l’Oise. Originaire de Béziers, elle est s’est installée dans le nord de la France pour se rapprocher de l’Allemagne et de ses tournois de catchs. Car Amale Dib est aussi catcheuse professionnelle, l’une des meilleures en France. Tout allait plutôt bien jusqu’à ce que des parents d’élèves décident que ces deux activités ne sont pas compatibles. Ils ont décidé de saisir l’inspection académique.

Ce n’est pourtant pas une nouveauté, explique France 3 Hauts-de-France. Amale Dib était dans une autre école maternelle l’année dernière et cela n’avait, visiblement, pas posé de problème. Dans Le Parisien, le directeur de l’école avait même dit à son sujet : « Elle est très douce avec les enfants, je ne l’ai jamais vue énervée, elle n’a pas un mot plus haut que l’autre. Alors, j’ai quand même du mal à l’imaginer faire la méchante… »

Arrêt maladie

C’est en fait un reportage dans Stade 2, diffusé désormais sur France 3 le dimanche soir, qui a, semble-t-il, mis le feu aux poudres et fait peur à quelques parents d’élèves. Pour réagir à cette requête, un brin sexiste et moralisatrice, il ne s’est trouvé aucun porte-parole des parents d’élèves pour commenter cette demande dans un média.

En attendant, Amale Dib est en arrêt maladie depuis le 14 octobre, et est remplacée par un professeur des écoles fixe. L’inspection académique dit accorder « la plus grande attention quant à la situation de cette école et cette classe ».