Michel Fourniret — NO CREDIT

C’est l’heure des immanquables, votre résumé de l’actualité du jour, que vous soyez à Soissons ou à Meudon.

La question du jour : Michel Fourniret est-il vraiment capable de répondre aux questions des enquêteurs ?

Il n’était que 18h30 en ce jour de novembre 2018. Mais la nuit était tombée depuis longtemps sur la cour d’assises des Yvelines, à Versailles, quand Michel Fourniret entra dans le box des accusés. « Quand est-ce qu’on me ramène ? demanda-t-il alors. Mais où est-ce que je suis ici… » Ultime manœuvre de la part du tueur qui ne veut pas entendre la peine de perpétuité à laquelle il va être condamné pour le meurtre de Farida Hammiche ? « Non, il était vraiment complètement perdu, se souvient Grégory Vavasseur, son avocat dans ce dossier. Il était fatigué par tout ça… ». Un article à retrouver là.

Le sujet pratique pour la semaine prochaine : Des tarifs avantageux sur les VTC, trottinettes et le covoiturage

La date fatidique approche et les usagers des transports en commun cherchent d’ores et déjà des solutions pour la grève du 5 décembre et les jours qui suivent si le mouvement venait à se poursuivre. Pour faciliter les déplacements, la RATP a noué une trentaine de partenariats pour proposer des tarifs préférentiels aux Franciliens. Et pas besoin d’être bénéficiaire d’un pass Navigo pour en profiter. Petite sélection par ici.

Le sujet à lire du jour : Une « petite partie » des mineurs non-accompagnés ont sombré dans la délinquance

Vols à l’arraché, cambriolages… A Montpellier, dans l’Hérault, les méfaits imputables à des mineurs non-accompagnés, qui noircissent régulièrement les colonnes de la presse locale, interrogent : ces adolescents posent-ils réellement un problème d’ordre sécuritaire dans le centre-ville ? En 2018, 120 affaires seraient liées à ces mineurs d’origines étrangères, séparés de leurs familles, et qui, selon le droit français, doivent être accompagnés et protégés. Mais seule une infime partie serait en cause. Un article à retrouver là. ​