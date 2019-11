OMF Oh My Fake : les rumeurs, de la Révolution française aux Gilets Jaunes — 20 Minutes

C’était fake et pourtant… vous (allez, pas vous, mais quelqu’un que vous connaissez) avez peut-être pensé que c’était vrai. Ne prenez pas un air coupable, nous sommes tous susceptibles d’avoir des biais (cognitifs) et de croire au faux, plus ou moins longtemps.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le nouveau programme de 20 Minutes pour lutter contre les fake news. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » séduisantes au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres !- peuvent y succomber.

Cette semaine, on s’intéresse aux rumeurs pendant les mouvements sociaux. Vous y apprendrez notamment que Rousseau et une brioche ont des choses à dire sur les « gilets jaunes » (#teasing)