Une sextape déclenche une vague de haine homophobe sur Twitter

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant deux hommes en plein rapport sexuel a provoqué mardi et mercredi une vague de commentaires homophobes sur Twitter. Au point de pousser un jeune homme de Noisiel (Seine-et-Marne) à fuir la France, selon l’association Urgence Homophobie.

Le gouvernement annonce des moyens et des actes pour lutter contre les agressions homophobes (sur internet ou non). Mais depuis un an nous, associations, ne voyons pas de changement concret !

La gestion de cette affaire pour preuve. Le jeune homme ayant du fuir le pays.