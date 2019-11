Michel Fourniret lors de son procès devant la cour d'assises des Ardennes en 2008. — ALAIN JULIEN / AFP

L’affaire du jour : Michel Fourniret mis en examen pour le meurtre d’Estelle Mouzin

Entendu ce mercredi après-midi par la juge Sabine Khéris au sujet de la disparition d’Estelle Mouzin, Michel Fourniret a finalement été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Agée de 9 ans, Estelle Mouzin a disparu le 9 janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne). Fourniret avait été mis hors de cause en 2007 mais son ex-femme, Monique Olivier, vient d’anéantir l’alibi dont il disposait dans cette affaire. De nombreux indices relient la disparition de la fillette au tueur en série déjà condamné à la perpétuité. Notre article.

L’inquiétude du jour : La SNCF bloque les réservations pour les trains

Un TGV Ouigo en garde de Paris-Montparnasse, en 2017. - JACQUES DEMARTHON / AFP

La menace d’une grève longue à partir du 5 décembre a conduit la SNCF à bloquer les réservations pour les TGV et certains Intercités jusqu’au 8 décembre. La société entend ainsi éviter le chaos dans les gares. « Les trains sont fermés à la vente et affichés "complets", ceci pour permettre aux clients déjà dotés d’un billet pour les 5, 6, 7 et 8 décembre et dont le train ne circulera pas, de bénéficier de la "souplesse d’accès" sur un train dont la circulation est assurée », a-t-elle précisé. Plus détails par là.

Le fail du jour : Le compteur Linky est-il aussi fiable que l’assure Enedis ?

La fiabilité des compteurs Linky en question après une décision de justice dans le Pas-de-Calais. Vendredi, le tribunal d’instance d’Arras a condamné Enedis et EDF à rembourser une octogénaire, victime de surfacturation après la pose d’un compteur Linky. Une première dans la région et une victoire pour les associations anti-Linky qui fleurissent un peu partout. C'est à lire ici.

Les sorties du jour : La Reine des neiges, ce n’est pas que du cinéma

Comédie musicale, attraction Disneyland, conte d’Andersen… La Reine des neiges se démultiplie. Le film réalise le meilleur démarrage de tous les temps pour un long-métrage d’animation en France. Beaucoup de produits dérivés, mais aussi de vraies propositions artistiques, qui permettent à la Reine des Neiges d’exister au-delà des films. On vous explique tout ça.

La vidéo du jour : Black ou Block Friday, un petit point sobriété numérique avant de choisir

