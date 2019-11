Un tracteur lors de la manifestation du 3 septembre 2015 à Paris. — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les agriculteurs prévoient de manifester en tracteurs dans toute la France mercredi, avec des opérations de blocage prévues à Paris et Lyon, pour faire monter la pression sur des négociations commerciales avec la grande distribution. Cette nouvelle manifestation, c’est « pour l’efficacité des Etats généraux de l’alimentation, et pour l’arrêt des distorsions franco-françaises », a expliqué Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, syndicat qui appelle les agriculteurs à manifester avec celui des Jeunes Agriculteurs (JA).

Les boîtes noires des deux hélicoptères militaires accidentés lundi soir au Mali ont été récupérées et vont être analysées, a déclaré mercredi matin à BFMTV le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l’état-major des armées, deux jours après l’accident qui a causé la mort de 13 militaires français au Mali. Deux hélicoptères, un Tigre et un Cougar, sont entrés en collision durant une opération de combat contre des djihadistes lundi soir dans le sud du Mali. A la même antenne, le militaire a précisé que les opérations pour le rapatriement des corps en France étaient en cours.

Longtemps impuissant et fébrile, le PSG, mené de deux buts, a arraché un match nul heureux sur la pelouse du Real Madrid, mardi soir (2-2). Un résultat qui permet au club parisien de s’assurer la première place du groupe, mais qui n’empêche pas les questions en vue de la suite de la compétition. En vrai, les Parisiens n’ont pas fait grand-chose de bien, et il y a encore beaucoup de boulot pour espérer un printemps plus fringant que ces dernières saisons en Ligue des champions. Alors que cette rencontre devait leur servir à affirmer leur caractère en terrain miné, ils ont subi les événements, laissant longtemps la désagréable sensation qu’un rien pouvait déstabiliser leur assise défensive.