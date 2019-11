Serge Letchimy, député PS et président de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone, le 26 novembre 2019 lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. — DOMINIQUE FAGET / AFP

L’Etat est « le premier responsable » de la pollution au chlordécone, un insecticide qui a contaminé les sols de Guadeloupe​ et de Martinique pour des décennies, selon les premières conclusions présentées mardi d' un rapport d'une commission d'enquête parlementaire. Après six mois d’auditions sur ce qu’ Emmanuel Macron a lui-même qualifié de « scandale environnemental », les membres de la commission d’enquête se sont réunis dans la matinée pour valider le rapport final.

La commission d’enquête parlementaire, présidée par le député PS de Martinique Serge Letchimy, était notamment chargée de mieux comprendre comment le chlordécone, un insecticide dangereux, perturbateur endocrinien et cancérogène probable, a pu être autorisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies des Antilles. D’autant que sa toxicité et son pouvoir persistant dans l’environnement étaient connus depuis 1975, lorsque les Etats-Unis ont décidé de l’interdire, et « même avant », selon la rapporteure, la députée MoDem Justine Benin.

Un « produit miracle »

« Indéniablement, l’Etat est le premier responsable », pour avoir autorisé la vente de ce produit, a expliqué Justine Benin en présentant les grandes lignes du rapport à l’AFP, mais « ces responsabilités sont partagées avec les acteurs économiques. Les industriels d’abord, mais aussi les groupements de planteurs et certains élus, qui ont défendu jusqu’au bout l’usage du chlordécone, qu’ils considéraient à tort comme un produit miracle sans possibilité d’alternative ».

Près de 40 ans après, 95 % des Guadeloupéens et 92 % des Martiniquais sont aujourd’hui, selon Santé Publique France, contaminés par le produit, qui a aussi des incidences sur le développement des enfants exposés pendant la grossesse, avec une hausse des risques de prématurité notamment. Une pollution source d’angoisse pour la population, car le chlordécone se retrouve aussi dans l’eau, certains légumes, viandes et poissons, entraînant des interdictions de cultiver certains produits et des interdictions de pêche, aux conséquences économiques importantes.

Auditionnés par la commission d’enquête, plusieurs ministres ont aussi reconnu la faute de l’Etat, à « une époque où la Santé publique pesait moins dans les décisions qu’aujourd’hui », a avancé la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Plusieurs pistes de réparation

« Ce drame environnemental, sanitaire et économique exige donc sans délai réparation », explique Serge Letchimy, qui énumère quelques une des préconisations du rapport, comme « un plan d’ampleur de dépollution des terres pris en charge par l’État, des indemnisations à la hauteur de la crise pour les agriculteurs de la diversification et pour les pêcheurs, ou encore « la mise en place d’un dépistage gratuit pour toutes les populations vulnérables ».

Le rapport recommande aussi de faire de la recherche sur le chlordécone une priorité, notamment dans le domaine de la santé, où des questions demeurent sur le caractère cancérogène du produit, mais aussi sur les possibilités de dépolluer les sols, pour l’instant inexistantes. En matière de réparation pour les malades, la création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, inscrite dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2020 récemment adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, apporte une première réponse. Mais celle-ci est « limitée » et « incomplète », ont déploré les membres de la commission d’enquête lors des auditions.