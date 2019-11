Illustration: sida, recherche et médecine. — FAROOQ NAEEM / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’augmentation du dépistage pour le VIH s’est accompagnée d’une diminution du nombre de découvertes de séropositivité en France, selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France (SpF). En 2018, 5,80 millions de tests ont été réalisés dans les laboratoires d’analyses. Un nombre de tests en augmentation régulière depuis 2013 (+11 %), alors que le taux de positivité (1,9/1.000 sérologies) a diminué (-13 %). Pour autant, « le recours au dépistage du VIH reste très insuffisant en France métropolitaine », lit-on dans ce Bulletin dédié au sida.

Le Français enlevé dimanche au Mexique a été libéré lundi, a indiqué une source gouvernementale mexicaine. « Le Français ainsi que le Mexicain (enlevé avec lui) ont été libérés », a indiqué cette source sans fournir plus de détails. Peu avant, une demande de rançon avait été transmise aux autorités mexicaines, selon le ministre de la Sécurité, Alfonso Durazo, en affirmant qu’un « dénouement favorable » de cette affaire était « très très proche ». « Il y a eu des contacts et on a demandé effectivement une rançon, a déclaré Alfonso Durazo à des journalistes après un événement public à Mexico. Nous sommes très très proches d’un dénouement favorable à cette enquête. » « Les opérations de recherches sont en place. Le protocole habituel dans ce genre d’affaires a été activé », a ajouté le ministre, qui n’a pas précisé si la demande de rançon concernait aussi le Mexicain.

Exclusion des Jeux olympiques, Euro 2020 en suspens : un comité indépendant de l’Agence mondiale antidopage (AMA) a préconisé lundi de très lourdes sanctions contre la Russie, soupçonnée d’avoir falsifié des données transmises aux enquêteurs de l’AMA. Si le comité exécutif de l’AMA, qui doit se réunir le 9 décembre à Paris, confirme la longue liste des mesures qui lui sont recommandées par son comité de révision de la conformité (CRC), la Russie serait purement et simplement mise au ban du sport international pendant quatre ans. Mais l’affaire ne serait sûrement pas terminée car Moscou pourrait contester les sanctions devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).