Des retards​ pouvant atteindre une heure et demie ont affecté ce lundi les lignes de TGV au départ et à l’arrivée de Paris-Montparnasse (liaisons Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne), après un incident d’alimentation immobilisant une rame en Essonne, a indiqué la SNCF.

Le trafic au départ et à l’arrivée de la gare Montparnasse a été fortement perturbé par la panne, survenue vers 17 heures, d'« une rame défectueuse » présentant un problème d’alimentation électrique, « aux environs de Massy TGV » – un nœud ferroviaire en Essonne --, a-t-on appris auprès de la SNCF.

L’incident résolu peu avant 18h30

En raison des contournements décidés à la suite de cet incident, les trains​ en provenance de Bretagne et des Pays de la Loire ont enregistré de 40 minutes à une heure de retard, tandis que ceux venant d’Aquitaine ont subi entre 30 minutes et 1 heure et demie de retard, selon la même source. Dans le même temps, le trafic était interrompu pour les trains au départ de Paris Montparnasse, tandis qu’une foule compacte de passagers en attente occupait la gare. L’incident a été résolu peu avant 18h30 avec le retrait de la rame défectueuse, permettant une reprise progressive du trafic.