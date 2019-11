Patrick Balkany au tribunal pour son procès, à Paris le 19 juin 2019 — SOLAL/SIPA

Patrick Balkany​, maire de Levallois-Perret et toujours maintenu en détention à la prison de la Santé, a mis fin à sa collaboration avec ses deux avocats dans son procès. L’information, révélée par BFMTV, a été confirmée à 20 Minutes par Isabelle Balkany : « Patrick renouvelle son amitié et son affection à Eric Dupond-Moretti et Antoine Vey mais nous n’avons plus les moyens financiers de continuer avec eux », a-t-elle indiqué à notre journal.

Ce sera donc Romain Dieudonné qui assurera la défense du couple de Levallois lors du procès en appel. Selon les informations de 20 Minutes, la nouvelle demande de mise en liberté de Patrick Balakny sera examinée lundi 2 décembre.