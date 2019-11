Grenelle des violences conjugales EN DIRECT : Bracelet anti-rapprochement, suppression de l’autorité parentale, secret médical… Découvrez les mesures annoncées

9h40 : Une formation pour les enseignants sur l’égalité entre les filles et les garçons

« C’est le regard de toute une société qui doit changer », a déclaré le Premier ministre ce lundi, soulignant la façon « dont nous envisageons les rapports et les femmes et les hommes » et l’importance de l’éducation. « La violence physique, la violence psychologique ne peuvent pas être envisagées », a-t-il ajouté.

Une formation va être proposée aux enseignants sur l’égalité entre les filles et les garçons. « Les enfants sont très souvent témoins de ces violences conjugales. Nous allons proposer aux personnels des établissements un formulaire unique de signalement en plus de la formation. »

Enfin, 81 postes d’intervenants sociaux vont être créés dans les commissariats.