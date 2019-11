ACTU Si jamais vous avez passé le week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité de ces samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019

Des gens sur un balcon après les inondations dans le village du Muy, le 24 novembre 2019 Valery HACHE / AFP — AFP

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Deux morts et quatre disparus dans les inondations dans le Var

Deux personnes ont été retrouvées sans vie et quatre autres sont portées disparues après le déluge qui s’est abattu sur le Var et les Alpes Maritimes samedi. Un premier corps sans vie d’un quinquagénaire a été retrouvé dans une voiture à Cabasse ce dimanche, tout comme le corps sans vie d’une seconde victime au Muy. Elle avait disparu après avoir chaviré d’une embarcation des sapeurs-pompiers ce samedi dans la soirée. Trois autres personnes sont encore recherchées. Les pompiers du Var enregistrent 810 interventions liées aux seules intempéries selon un dernier point de situation réalisé ce dimanche à 8 heures du matin. 899 interventions des pompiers liées aux intempéries ont été comptabilisées dans les Alpes Maritimes. Notre journaliste a rencontré des sinistrés à Cagnes-sur-Mer.

L’info en plus : Un nouveau séisme a été ressenti dans la nuit de samedi à dimanche en Ardèche. Le phénomène de magnitude 2,8 est survenu moins de deux semaines après un séisme beaucoup plus puissant le 11 novembre dans les environs.

2. Deux morts et un blessé grave dans l’incendie d’un immeuble d’habitations à Ivry-sur-Seine

Selon les premiers éléments, le feu aurait pris au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitations. Un incendie a fait deux morts et un blessé grave à proximité d’un centre commercial d’Ivry-sur-Seine, en région parisienne ce dimanche à la mi-journée. Quatre autres personnes dont un enfant ont également été légèrement blessées. On est allé sur place, c'est à lire ici.

L’info en plus : Deux enfants de 4 et 15 ans sont morts dans l’incendie d’une maison samedi à Folschviller, en Moselle. Deux autres personnes sont gravement blessées.

3. 49.000 personnes ont défilé ce samedi à Paris contre les violences faites aux femmes

Lors de la manifestation #NousToutes, à Paris, le 23 novembre 2019. - ISA HARSIN/SIPA

La participation s’est inscrite en hausse par rapport à la première manifestation il y a un an : 49.000 personnes ont défilé ce samedi à Paris contre les violences faites aux femmes. Les associations voulaient mobiliser à deux jours de la fin du Grenelle sur les violences conjugales. Des mobilisations ont également été organisées dans une trentaine de villes en province ce samedi. Notre reportage dans le cortège est à lire ici.

L’info en plus : La majorité parlementaire LREM déposera une loi sur les violences faites aux femmes dès le mois de janvier, ont assuré deux députés. Il s’agira de synthétiser les propositions du Grenelle contre les violences conjugales, qui se termine lundi

4. Danse avec les stars boudé pour sa dernière

Ladji Doucouré et Inès Vandamme, finalistes de «Danse avec les stars» saison 10 face à Sami El Gueddari et Fauve Hautot. - Laurent Vu - Etienne Jeanneret / TF1

Sami El Gueddari a remporté samedi soir la finale de la dixième saison de Danse avec les stars. Le nageur handisport a remporté 62 % des voix des téléspectateurs. Son adversaire, l’ex coureur de 110 m haies Ladji Doucouré avait lui la préférence des juges (le résumé de la soirée dans cet article, l’interview du vainqueur dans celui-ci). Mais le grand vainqueur de la soirée, c’est surtout Commissaire Magellan, leader avec une rediff qui a attiré 3,24 millions de téléspectateurs contre 3,13 à l’émission de TF1. Du coup, on a réfléchi à des solutions pour relancer l’émission.

L’info en plus : Êtes-vous aussi cultivé qu’une Miss ? Grâce à notre test en ligne, vous pouvez vous mesurer aux connaissances attendues des candidates.

5. La Coupe Davis nouvelle formule encore à peaufiner

Rafael Nadal et Marcel Granollers ont gagné le double décisif contre l'Argentine en quarts de finale de la Coupe Davis, le 22 novembre 2019 à Madrid. - Manu Fernandez/AP/SIPA

Les Français ont pris rapidement la porte, et l’intérêt des médias hexagonaux avec, mais c’est bien ce dimanche que se déroule la finale de la Coupe Davis nouvelle formule, entre l'Espagne de Nadal et le Canada de Shapovalov. A domicile, emmenés par le numéro 1 mondial, les Espagnols sont bien sûr grands favoris pour succéder à la Croatie au palmarès. L'organisateur, lui, veut revoir les horaires de la compétition, souvent achevée au milieu de la nuit madrilène.

L’info en plus : Les Argentins de River Plate menaient jusqu’à la 89e, mais c’est finalement Flamengo qui s'est imposé (2-1). Le club brésilien a remporté samedi soir la Coupe Libertadores, l’équivalent de la Ligue des champions version Amérique du Sud, grâce à deux buts dans les derniers instants. La Ligue des champions asiatique a, elle, été remportée par Al-Hilal, grâce notamment à un but en finale du Français Bafé Gomis.