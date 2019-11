Averses de pluie et de neige dans le sud de la France pour dimanche

METEO Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés samedi après-midi et jusqu'à dimanche 17h00 en vigilance rouge aux pluies et inondations par Météo-France

Pluie sur l'A50 dans le Var — sipa

Le temps dimanche sera marqué encore par des précipitations sur l'est de la région PACA, selon les prévisions de Météo-France.

Dans la nuit du samedi à dimanche, les pluies à caractère orageux resteront conséquentes. On attendra encore 120 à 150 mm d'eau de pluies supplémentaires sur le Var et les Alpes-Maritimes, sur des sols déjà fortement saturés. Il pleuvra encore en continue sur le Languedoc et l'est du Massif central, ainsi que sur le Pays basque et le piémont ouest des Pyrénées.

Neige et orages

Pour dimanche, la matinée s'annoncera encore pluvieuse, dans le Sud-Est. Puis une amélioration se dessinera progressivement sur Languedoc et Bouches-du-Rhône.

Il pourra neiger en fin de nuit et durant la matinée, vers 800 m à 1000 m, sur la Lozère. Le caractère orageux se maintiendra encore le matin, localement, sur le Var et les Alpes-Maritimes. L'après-midi, les ondées concerneront essentiellement l'est de PACA, elles deviendront enfin moins intenses et fréquentes.

Sur les Hautes-Alpes et les massifs des Alpes-Maritimes, les précipitations perdureront jusqu'au soir, avec une limite pluie-neige de 1800 m le matin remontant vers 2100 m l'après-midi.

Sur le piémont pyrénéen, le matin, il pleuvra faiblement sous forme de neige entre 1200 m et 1400 m. Le temps deviendra plus sec au fil de la journée.

De la Basse-Normandie en descendant vers Pays de Loire jusqu'aux Landes, le matin, des averses se produiront. Le risque disparaîtra pratiquement l'après-midi, avec le développement d'éclaircies par moments.

Vent modéré et températures basses

Sur le reste du pays, c'est un temps bien nuageux avec de rares trouées de ciel bleu. Des phénomènes de brumes, voire des brouillards tenaces en plaine alsacienne seront présents au lever du jour.

Côté vent, il soufflera modérément sur le littoral du Golfe du Lion. La tramontane sera bien présente le matin, en Roussillon puis diminuera d'intensité au fil de la journée. Elle favorisera toutefois la formation d'éclaircies sur la partie est de l'Aude et sur la plaine des Pyrénées Orientales.

Les températures matinales seront autour de -1 à 3 degrés dans le Nord-Est, 3 à 8 ailleurs jusqu'à 9 à 12 en Corse et littoral méditerranéen. Les maximales resteront sous les 10 degrés avec 8 à 9 degrés en Lorraine et Alsace. Ailleurs, elles seront partout entre 10 et 13 degrés, allant même à 14 à 15 autour du Golfe du Lion et 16 à 18 sur l'île de Beauté.