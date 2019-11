Emmanuel Macron à Amiens, le 22 novembre 2019. — ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

Ce sont sans doute les Immanquables les plus immanquables de la semaine. Parce qu’on sait tous très bien ce qu’il se passe dès le vendredi soir : on coupe pendant les deux jours qui suivent. Alors, pour ce dernier shoot d’infos avant que n’arrive le week-end, on vous parle du déplacement d’Emmanuel Macron à Amiens, de la marche #NousToutes et de la mort de Daniel Leclercq. Entre autres.

Il assure « ne pas avoir menti ». De retour sur le site de l'usine Whirlpool à Amiens, là où il avait nous avait offert avec Marine Le Pen l’une des plus belles passe d’armes de la campagne présidentielle en 2017, Emmanuel Macron a été chahuté lors de sa rencontre avec les anciens salariés de l’usine, aujourd’hui au chômage après la délocalisation de l’activité en Pologne et la liquidation du repreneur. Le sort de l’usine, emblématique de la désindustrialisation, risque de ternir le bilan du chef de l’Etat, comme Florange avait pesé sur le quinquennat Hollande.

Dans notre imaginaire, il était un peu le foot des années 90. Daniel Leclerq, le « druide », ancien entraîneur légendaire de Lens et Valenciennes, s’est en allé à l’âge de 70 ans. On vous raconte pourquoi il a marqué l’histoire du foot français en quelques anecdotes. Un extrait : « Je me souviens d’une fois où il s’était barré à la mi-temps d’un match de National. On n’avait pas été bons et il nous avait dit que dans ces cas-là, il préférait rentrer chez lui pour rester auprès de sa femme qui était malade. Le lundi suivant, pour la reprise de l’entraînement, il est entré dans le vestiaire et nous a tous fait la bise. »

Le collectif du jour : Le plan des organisatrices pour ne pas se faire voler la couverture médiatique ce samedi

La marche #NousToutes à Lyon le 24 novembre 2018. - KONRAD K./SIPA

L’an passé, les « gilets jaunes » avaient pris le dessus médiatiquement. Mais cette année, le collectif #NousToutes, qui organise sa deuxième marche contre les violences sexuelles et sexistes à Paris (et dans quelques villes de provinces), veut être sur le devant de l’affiche. Dans les médias, aujourd’hui, « l’espace occupé par la question des violences sexuelles est sans commune mesure » avec l’année dernière, estime ainsi Caroline de Haas, l’une des têtes pensantes de ce mouvement.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été mis en examen jeudi pour corruption fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires. Pas vraiment la première personnalité politique israélienne à faire l’objet de telle poursuite. 20 Minutes a demandé à Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Science Po, de nous expliquer cette particularité dans le paysage politique israélien. « C’est parce que la justice israélienne fonctionne globalement bien, c’est parce que les médias israéliens sont extrêmement libres et présents dans la vie du pays, que non seulement on en parle mais aussi que les affaires sortent », explique-t-il.

La vidéo du jour : Les photos d’animaux les plus insolites aux Comedy Wildlife Photography Awards 2019:

Chaque année durant le mois de novembre, les Comedy Wildlife Photography Awards récompensent les photos d'animaux les plus rigolotes. Le 1er prix 2019 est attribué à la photographe Sarah Skinner pour la photo intitulée : Grab life by the… (Attrape la vie par le/les…). Un jeune lionceau attiré par l’origine de la vie.

C’est tout pour aujourd’hui. Envie d’un peu de rab ? N’hésitez pas à écouter notre podcast « Minute Papillon ! ». Au programme aujourd’hui, nos conseils pour reconnaître du vrai « Made in France » ?