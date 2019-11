COMMERCE Mounir Mahjoubi propose des solutions pour acheter des cadeaux made in France avant les fêtes

Mounir Mahjoubi, le 21 février 2019 à Paris. — BERTRAND GUAY / AFP

Mounir Mahjoubi estime que 7.900 emplois ont été détruits en France en 2018 par Amazon, révèle France Info ce vendredi. « Pour un emploi créé chez Amazon », le commerce de proximité a perdu 2,2 emplois, assure-t-il dans une note d’analyse. L’ex-ministre plaide pour des fêtes de fin d'année plus solidaires pour l’économie locale.

« Le pire qu’on puisse faire à Noël, c’est offrir des cadeaux made in China achetés sur une entreprise en ligne américaine qui ne paye pas ses impôts en France », a appuyé ce vendredi Mounir Mahjoubi sur France Info. « Ça, c’est des cadeaux à zéro impact », dénonce le député de Paris.

100 milliards d’euros de cadeaux

Pour contrer cette tendance, l’ancien secrétaire d’Etat au numérique a annoncé le lancement de la deuxième édition du « Noël des PME » partir de la semaine prochaine : « il y aura un site Internet qu’on a fait avec la CPME [Confédération des petites et moyennes entreprises], qui va être le " Noël des PME ", comme on l’avait fait l’année dernière. Achetez près de chez vous auprès d’une entreprise qui fait des cadeaux de Noël qui vont avoir de l’impact pour l’emploi et pour le territoire », a-t-il poursuivi.

Une étude américaine réalisée en novembre 2016 par l’Institute for Local Self-Reliance avait abouti au ratio de « deux emplois supprimés aux États-Unis pour un emploi créé par Amazon ». « Cette année, c’est 100 milliards d’euros dépensés en ligne » annoncés pour les fêtes. « Moi je dis au consommateur : " décidez où ils vont, s’ils vont à l’emploi près de chez vous " », a-t-il conclu sur France Info.