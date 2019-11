Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, le 20 novembre 2019 à Paris. — ERIC PIERMONT / AFP

Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat pour l’Egalité femmes-hommes, a réagi auprès de CNN aux 137 féminicides commis en France depuis le début de l’année, à la veille de la marche contre les violences faites aux femmes.

Pour la secrétaire d’Etat, la culture française est en partie en cause. « Je pense que la société française est profondément sexiste et qu’il est difficile de la faire évoluer », a affirmé Marlène Schiappa. « Avec le gouvernement, j’essaie de gagner une bataille culturelle contre le sexisme et la misogynie, mais c’est vrai que c’est très difficile », a-t-elle poursuivi.

Des actions prévues dans toute la France

Cet article paraît à la veille d’une grande marche contre les violences faites aux femmes prévue samedi. Des milliers de personnes sont attendues à Paris pour dénoncer les violences faites aux femmes et les trop nombreux féminicides recensés depuis le début de l’année, à l’appel d’un collectif qui espère « mettre la pression » sur le gouvernement à quelques jours de la fin du « Grenelle » des violences conjugales.

Cette marche, organisée par le collectif féministe #Noustoutes, partira à 14 heures de la place de l’Opéra en direction de la place de la Nation. Des actions sont également prévues dans toute la France, selon les organisatrices. L’an passé, à la veille du 25 novembre, près de 50.000 personnes s’étaient rassemblées dans toute la France à l’appel de ce collectif citoyen qui réunit plusieurs associations, dont 30.000 à Paris selon les organisatrices (12.000 selon la police).