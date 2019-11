Emmanuel Macron à en visite à Amiens le 21 novembre 2019. — ISA HARSIN/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron a déploré, jeudi à Amiens, que la France soit actuellement un « pays trop négatif ». « On a l’impression si on s’écoute collectivement, si on branche la radio ou qu’on allume la télé, que tout est terrible […]. En ce moment notre pays est, je trouve, trop négatif sur lui-même », a déclaré le chef de l’Etat en répondant à des questions d’étudiants à l’inauguration du nouveau site de l’université d’Amiens. C’est une véritable mise en garde contre les violences à l’approche de la journée de grève interprofessionnelle du 5 décembre.

EN DIRECT | Échanges avec des étudiants de l'Université de Picardie à Amiens. https://t.co/13NvI9xtbl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2019

Les derniers témoins dans l’enquête d’impeachment qui menace Donald Trump ont pris la parole jeudi devant le Congrès, dénonçant notamment les « fictions russes » promues par certains républicains. Désormais, les démocrates, qui accusent le président américain d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour enquêter sur Joe Biden, vont, sauf surprise, rédiger des articles d’impeachment. Avec un vote qui pourrait intervenir d’ici Noël, et être suivi d’un procès au Sénat début 2020. 20 Minutes vous fait un point sur les événements à venir.

« C’est un fruit qui ne passe pas très bien. Il a un goût amer, il reste un peu en travers de la gorge. » François Baroin a résumé lundi devant Emmanuel Macron la colère des élus face à la suppression de la taxe d'habitation (TH) à l’ouverture du 102e Congrès des maires de France, à Paris. Le chef de l’Etat avait répliqué d'une formule pour défendre cette promesse de campagne – « J’ai fait ce que je vous avais dit » – mais sans convaincre. Impossible pour le moment pour le chef de l’Etat de dissiper le courroux des édiles.