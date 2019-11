Affaire Epstein: le prince Andrew affirme n'avoir ni "vu" ni "soupçonné" des abus sexuels — Graham Hunt/ProSports/REX/SIPA

Procès du Mediator, affaire Elodie Kulik, confession de Monique Olivier... L’actu de ce jeudi portait la robe des gens de justice ou celle violine-fuchsia du beaujolais. Si vous ne goûtez ni l’une, ni l’autre, nous vous avons choisi cinq immanquables qui ne sentent ni la banane, ni l’avocat (encore que…).

La question du jour : Peut-on parler de succès « populaire » pour la FDJ ?

Le siège de la Française des Jeux, ou FDJ, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. - Christophe Ena/AP/SIPA

Bruno Le Maire était radieux, ce jeudi matin, au moment où la cloche marquant l’entrée en Bourse de la Française des Jeux s’est mise à sonner. « Cette opération est un immense succès populaire » s’est félicité le ministre de l’Economie. Pourtant, si 500.000 Français ont profité de la privation de la FDJ, pour un montant total d’environ 1,6 milliard d’euros, la majorité des actions boursières reste en France détenue par les plus aisés. La question méritait donc d'être posée...

L’explication du jour : Comment l’IA met les avions au régime

Un avion airbus - Francois Mori/AP/SIPA

Des avions moins lourds, des avions moins gourmands… L’enjeu n’est pas esthétique, il est majeur pour un secteur, l’aviation, pointé du doigt comme particulièrement polluant. En 2015, Airbus et Autodesk avaient ainsi mis à profit cette technique pour revoir la conception d’une cloison de l’Airbus A320, le moyen-courrier phare de l’avionneur européen. Depuis, ils multiplient les recherches. Leurs résultats suffiront-ils à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien ? Des experts nous répondent.

Le reportage du jour : Le sort s’acharne à la Bastide

La grue de chantier intervenait sur la construction d'une résidence de 33 appartements. - Collectif sinistrés Bordeaux

D’abord, il y eut une grue de chantier qui éventra leur logement en s’effondrant le 25 octobre. Puis la tempête Amélie, des cambriolages, les assurances qui se renvoient la balle… Depuis un mois, 13 familles du quartier de la Bastide à Bordeaux vivent un véritable calvaire et personne ne semble à disposer à les aider. Nous avons rencontré une partie de ces sinistrés.

La vidéo du jour : Le prince Andrew sommé de témoigner

Ni son titre, ni son retrait ne devraient le tirer d’affaire. Embourbé dans l’affaire Epstein, le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II, a démissionné de ses fonctions officielles, ce mercredi, après une calamiteuse interview à la BBC. Les avocates de victimes présumées de Jeffrey Epstein réclament désormais qu’ils s’expliquent devant la justice et témoignent des activités du financier. « Nous savons que le prince Andrew a eu de nombreux contacts avec Jeffrey Epstein et nous pensons que quiconque a eu beaucoup d’interactions avec [lui] devrait parler non seulement aux forces de l’ordre, mais également aux avocats des victimes », a notamment déclaré l’une d’entre elles.

Le live du jour : la France éliminée de la Coupe Davis

Novak Djokovic avec la Serbie lors de la première édition de la Coupe Davis version Kosmos, le 20 novembre 2019 à Madrid. - Bernat Armangue/AP/SIPA

C'était une Coupe Davis à oublier, et pas seulement pour les Français. Opposés à l’équipe serbe, nos tennismen devaient triompher pour ne pas être éliminés. Tsonga nous a préparés au pire en perdant contre Krajinovic. Djoko a éteint en six jeux les derniers espoirs tricolores. On se consolera en se disant qu’on n’a pas eu à veiller toute la nuit pour connaître le dénouement de cette triste confrontation. Ni à subir la colère de Papa Tuchel.

