Une femme dans les locaux de Citad'elles, lieu de ressources pour les femmes victimes de violences, à Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Citad'elles est conçu pour les femmes majeures et leurs enfants co-victimes résidant dans la métropole nantaise.

Le site, extrêmement sécurisé, est ouvert sept jours sur sept et propose des hébergements d'urgence.

Le projet est financé par la ville de Nantes.

C’est un lieu unique en France qui ouvrira ses portes lundi à Nantes. Une date pas choisie au hasard puisqu’il s’agira de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Installé au septième étage d’un immeuble proche de la Loire, le long de la ligne 3 de tramway, Citad’elles se présente comme un « centre de consultation post-traumatique pour les femmes victimes de violences ».

Concrètement, toutes les habitantes majeures de la métropole nantaise pourront y être accueillies, de même que leurs enfants co-victimes. Quelles que soient les formes de violences subies : physiques, sexuelles, psychologiques ou verbales… « Elles peuvent se produire dans la sphère conjugale, familiale, au travail ou sur la voie publique… On ne fait pas de tri. On reçoit toutes les victimes en essayant de leur apporter l’écoute et les réponses dont elles ont besoin », justifie Valérie Alassaunière, directrice de Citad’elles.

Ouvert nuit et jour

Les locaux seront accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, même sans rendez-vous. Une exigence de la ville de Nantes. « Mobiliser du personnel jour et nuit, évidemment, ça coûte cher. Mais on ne choisit pas l’heure où on subit des violences », insiste Johanna Rolland, maire de Nantes. Trois logements d’une capacité totale de 12 personnes pourront être mis à disposition « à toute heure » et « pour plusieurs jours ».

Plus qu’un refuge, Citad’elles est surtout un centre de ressources pluridisciplinaire. Seize professionnels, parmi lesquels des travailleurs sociaux, une infirmière, un psychiatre et une éducatrice spécialisée pour enfants, y travailleront continuellement. Des structures (CAF, ordre des avocats de Nantes) et associations (Planning Familial, France Victimes, Solidarité Femmes, SOS Incestes, Question Confiance…) seront aussi présentes pour apporter leurs compétences et services, que ce soit un simple conseil ou une aide administrative plus complexe.

La sécurité tient une place centrale

« L’idée est que ces victimes racontent une seule fois leur histoire, pas deux, et qu’elles n’aient pas besoin de courir aux quatre coins de la ville. C’est la force de ce lieu », insiste Valérie Alassaunière. Même la police et la gendarmerie y auront une permanence hebdomadaire avec une équipe spécialisée afin de « faciliter le dépôt de plainte ».

Répartis sur 750 m2, les locaux regroupent des salles de repos, un espace enfants, des salles de consultation et des salles de réunion. Le mobilier et l’éclairage ont été pensés « dans les moindres détails » pour être « réconfortants ». Et la sécurité tient une place centrale (agents de sécurité, caméras, porte blindée, visiophone…). La police pourra également se rendre disponible pour accompagner la victime si besoin.

Une initiative de la ville

La mairie de Nantes a dépensé 1,8 million d’euros pour l’ouverture de Citad’elles. Le fonctionnement annuel (environ 2 millions d’euros) est assumé par la ville et le conseil départemental de Loire-Atlantique.

A Tours, un espace d’accueil et d’orientation pour les femmes victimes de violences a ouvert ses portes en avril, dans les locaux de SOS médecins. Mais il ne propose pas d’hébergement d’urgence et va moins loin dans la pluridisciplinarité. A Saint-Denis, il existe également une Maison des femmes aux missions comparables, mais elle n’est pas accessible 24 h/24.

Citad’elles se trouve au 8 boulevard Vincent-Gâche à Nantes. Contact : 02 40 41 51 51¶