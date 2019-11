Illustration d'une chasse à courre. — Lionel Bonaventure / AFP

L’interrogation du jour : Une meute de chasse à courre a-t-elle provoqué la mort d’une femme enceinte ?

Illustration d'une chasse à courre. - Johannes / SIPA

Le corps d’une femme tuée par des chiens, avait été retrouvé samedi dans une forêt de l’Aisne. Une information judiciaire a été ouverte contre X du chef d’homicide involontaire par maladresse ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité résultant de l’agression commise par des chiens. Des analyses ADN doivent déterminer quels animaux ont provoqué ce décès, une meute de chasse à courre ou ceux de la victime. On fait le point sur cette affaire.

L’annonce du jour : Le gouvernement présente un grand plan pour l’hôpital public

Edouard Philippe et Agnès Buzyn à la baguette : le gouvernement a présenté ce mercredi son grand plan pour l’hôpital public au ministère de la Santé. Avec une hausse du budget de l’Assurance maladie de 1,5 milliard sur trois, des primes pour certains soignants et une reprise de la dette des hôpitaux publics par l’Etat à hauteur de 10 milliards sur 30, l’exécutif espère calmer ainsi la fronde du personnel médical, et répondre aux attentes des patients. Les réactions sont contrastées, on revient sur tout ça plus en détail.

Le point météo du jour : « Le plus dur est derrière nous, on va vers un redoux »

De fortes chutes de neige précoce se sont abattues en Auvergne Rhône-Alpes jeudi. Illustration ici dans l'Ain le 16 novembre 2019? - E. Frisullo / 20 Minutes

Des températures négatives à Bordeaux alors qu’il fait cinq degrés à Saint-Pétersbourg… Des stations de ski déjà couvertes de neige, de fortes pluies dans le sud-ouest de la France… Est-on face au début d’un hiver rigoureux ? Spoiler alert : non, selon François Jobard, météorologue. Les températures de ce mois de novembre, dues à une dépression installée sur l’Europe de l’ouest, ne devraient pas durer et un redoux est déjà attendu. Explications.

