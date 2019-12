Vous aimez passer Noël seul ? Racontez-nous

Faites Bridget Jones, passez Noël avec Jack Daniels et Céline Dion — REX FEATURES/SIPA

Noël arrive et, comme chaque année, nombreux sont les Français et les Françaises à se sentir seules et à désespérer de fêter Noël en tête à tête avec la télé… Mais vous, vous voulez célébrer le 25 décembre en solitaire et refusez de partager votre dinde avec beau-papa ou Irène, cette tante trop intrusive. Depuis quelques années [ou pour la première fois cette année], vous décidez donc de passer Noël seul et ce choix vous rend heureux ?

Si vous faites partie du gang du « Noël en solitaire volontaire », 20 Minutes a besoin de votre témoignage. Dites-nous pourquoi vous évitez tout ce qui rime avec Noël, de la bûche, au sapin en passant par le repas en famille. Expliquez-nous ce que vous faites pour le Réveillon et le 25 décembre et, aussi pourquoi, malgré ce choix revendiqué depuis quelques années (ou pas), vous vous sentez coupable de ne pas vous pointer au dîner de mémé sans cadeau sous le bras.

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.