Le camion passé sur le pont de Mirepoix (Haute-Garonne) avant son effondrement pesait plus de deux fois le poids autorisé

Le parquet de Toulouse a confirmé ce mardi que le camion était beaucoup trop lourd pour le pont à haubans de Mirepoix-sur-Tarn, (Haute-Garonne). Le pont s’est effondré lundi matin tuant deux personnes, une adolescente et un chef d’entreprise. Selon le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari, le camion de 20 tonnes emportait une foreuse de 30,8 tonnes: « L’engagement du camion sur le pont est la cause apparente mais je ne dis pas exclusive ». Le scénario du drame se précise aussi. Pour en savoir plus, c'est ici.

Le fait judiciaire du jour : Vers un procès « courant 2020 » pour le meurtre d'Alexia Daval

L’information judiciaire du meurtre d’Alexia Daval, reconnu par son mari Jonathann, est close, a annoncé le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux. Le magistrat instructeur « estime que tout ce qui a été utile à la manifestation de la vérité a été demandé ». Le procès devrait se tenir devant la cour d’assises de Haute-Saône, à Vesoul, « courant 2020 ». A lire ici.

La question du jour : Pourquoi Trump se montre-t-il si conciliant avec les colonies israéliennes ?

Donald Trump, président américain

Depuis lundi, les Etats-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme étant contraires au droit international. Une nouvelle position en décalage avec l’Onu et une grande partie de la communauté internationale. Pourquoi Trump a-t-il pris cette énième décision controversée ? L’éclairage de Jean-Eric Branaa, maître de conférences et spécialiste de la politique américaine à la Sorbonne.

Les comptes du jour : Qui sont les gagnants et les perdants des réformes fiscales de Macron ?

Emmanuel Macron et le gouvernement pendant un conseil des ministres

« Le président des riches », un surnom qui colle à la peau d’Emmanuel Macron. Pour savoir s’il est justifié, on vous invite à lire cet article.

La bonne résolution du jour : Le savon de Marseille apprend à se passer d'huile de palme

Des cubes de savon de Marseille (illustration).

Si vous pensiez le savon de Marseille 100 % olive, vous aviez hélas tout faux. Ce savon traditionnel a depuis des décennies recours à l’huile de palme. Celle-là même qui détruit la forêt tropicale et tue des orangs-outans en Asie du Sud-Est. Mais les choses changent. Et voici comment.

