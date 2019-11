Les manifestants pro-démocratie continuent à Hong Kong, le 15 novembre 2019. — ISAAC LAWRENCE / AFP

De Hong Kong à la région toulousaine, l’actualité n’a pas été très réjouissante pour commencer la semaine. Retrouvez dans ces immanquables du jour nos dernières analyses sur la crise politique qui secoue la mégalopole et sur le pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn. Mais aussi du Sheila, des foyers sans électricités et une vaste affaire de pédophilie.

Le drame du jour : Un pont s'effondre, une ado perd la vie

Un pont suspendu s’est effondré ce lundi matin aux alentours de 8h à Mirepoix-sur-Tarn, une commune de Haute-Garonne située au nord de Toulouse. Les véhicules présents au moment du drame sur le pont sont tombés dans le Tarn situé juste en dessous. Si plusieurs personnes ont pu être secourues, une adolescente de 15 est décédée. Un camion, faisant près du double du poids autorisé sur ce pont, pourrait être à l’origine de cet effondrement. Le corps du chauffeur de ce poids lourd a, lui, été retrouvé en fin de journée.

Le mouvement de contestation qui dure depuis cinq mois à Hong Kong a basculé dans la violence alors que l’exécutif hongkongais a refusé de céder aux revendications des manifestants, qui demandent notamment l’avènement du suffrage universel. La police a ainsi menacé de répondre avec des « balles réelles » aux « armes létales » des protestataires. « Il y a des divisions très fortes entre les pro-Pékin et les contestataires. Si la crise à Hong Kong n’est pas maîtrisée, elle pourrait tourner à la guerre civile », nous explique Jean-Pierre Cabestan, professeur à l’université Baptiste à Hong Kong

29.000 foyers étaient encore privés d'électricité dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche après les premières chutes de neige - M.LIBERT/20 MINUTES

Quatre jours après les chutes de neige qui ont touché l’Auvergne Rhône-Alpes, 29.000 foyers vivaient toujours sans électricité ce lundi midi, essentiellement dans le Drôme et l’Ardèche et dans une moindre mesure dans le Rhône. « Il fait dix degrés dans la maison, un vrai frigo. Depuis jeudi, ça commence à faire long », commente cette habitante d’Eyzin-Pinet (Isère). Enedis, qui a mobilisé tout le week-end 2.300 agents sur le terrain, rappelle le côté exceptionnel de ce phénomène climatique. « Autant de neige en cette période de l’année, nous n’avions pas vu cela dans cette région depuis une dizaine d’années. La neige s’est agglutinée sur ces arbres et est venue alourdir les branches encore chargées de feuilles. En cédant, de nombreuses branches ont chuté sur des installations électriques », explique un porte-parole Enedis à 20 Minutes.

Elle a été rapidement éliminée mais a fait malgré tout bonne figure. Passé la déception d’être sortie de Mask Singer, Sheila a répondu à nos questions. Et elle nous raconte pourquoi elle a choisi un costume d’écureuil…

C’est une affaire d’une « une ampleur phénoménale, et ce n’est pas terminé ». Le nombre de victimes potentielles de l’ancien chirurgien digestif de Jonzac, suspecté de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs, ne cesse d’augmenter. Le retraité, aujourd’hui âgé de 68, sera jugé aux assises dans un premier volet pour deux viols et trois agressions sexuelles sur mineurs, du 13 au 17 mars prochain. Mais le parquet de la Rochelle a identifié environ 250 victimes potentielles à ce jour.

C’est tout pour aujourd’hui. En bonus, on vous invite à écouter notre podcast « Minute Papillon ! ». Aujourd’hui, il est question de black friday. Oui, un monday.