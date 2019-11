Le programme de l'afterwork VIS!ONS 2019 organisé par «20 Minutes». — . A. Meteignier / E. Chatoux / / 20 Minutes

Plus que deux semaines pour vous inscrire ! L’afterwork VIS!ONS pensé et animé par la rédaction de 20 Minutes c’est dans deux semaines exactement : le 4 décembre 2019, de 17h30 à 20h à la Maison des Océans (Paris 5e). Et il nous tarde de vous rencontrer !

Pour cette première édition consacrée aux « nouveaux liens », 20 Minutes a sélectionné trois thématiques qui lui sont chères et les meilleurs intervenants pour venir en débattre avec vous.

Tables-rondes et showcase

Dans le détail, l’afterwork démarrera à 18h avec un débat sur l’évolution des relations entre femmes et hommes deux ans #MeToo entre l’anthropologue et chercheuse au CNRS Mélanie Gourarier, qui travaille sur les masculinités et l’hétérosexualité, et l’humoriste féministe Laurent Sciamma. Une discussion modérée par notre journaliste Aude Lorriaux.

Suivra une table ronde intitulée « IRL/URL : Comment recréer des relations apaisées à l’ère des réseaux sociaux ? » : notre journaliste Hélène Sergent animera la discussion entre l’avocat pénaliste Eric Morain, qui a défendu plusieurs victimes de cyberharcèlement, l’écrivain et psychiatre Serge Tisseron, auteur notamment de Petit traité de cyber psychologie (2018) et la députée Laetitia Avia, rapporteure de la proposition de loi contre la cyberhaine.

Le troisième débat, consacré aux nouvelles mobilisations citoyennes en faveur de l’environnement, réunira autour de notre spécialiste Fabrice Pouliquen : Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace, Marina Levy, océanographe, médaille de bronze du CNRS et le chef cuisinier Juan Arbelaez, ancien candidat de Top Chef, très engagé pour la préservation des espèces marines.

Enfin, pour terminer cette première édition en beauté, Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 Minutes, interviewera la rappeuse Chilla qui donnera ensuite un concert. Alors n’attendez plus pour vous inscrire : c’est gratuit mais nous ne pourrons pas tous vous accueillir !

Places limitées. Entrée gratuite sur inscription par ici . Accès à partir de 17h30 et possible jusqu’à 18h30 (les conférences démarrent à 18h). Une retransmission live sera disponible sur 20minutes.fr.