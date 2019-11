Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn EN DIRECT : Une adolescente morte, 5 blessés et deux personnes tombées dans la rivière recherchées...

Bonjour. Un pont suspendu s’est effondré ce lundi matin à Mirepoix-sur-Tarn, au nord de Toulouse. Le drame a fait au moins un mort, un adolescent et cinq blessés mais des occupants des véhicules qui circulaient sur l’ouvrage et tombés dans la rivière Tarn sont toujours recherchés. Suivez en direct avec nous l’évolution de la situation et l’intervention des secours sur place.