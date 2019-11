Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Celui qui conduit est celui qui ne boit pas. Une maxime que Didier Guillaume serait prêt à appliquer à la lettre. Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation s’est dit favorable à l’idée d’abaisser le seuil autorisé d’alcoolémie au volant à zéro gramme, dimanche, au micro du Grand Jury RTL-Le Figaro-TF1/LCI​.

« Je pense que lorsqu’on conduit, on ne doit pas boire », a déclaré le ministre qui prône la tolérance zéro. « Je pense qu’on peut faire la fête et qu’on peut boire des coups, et boire du vin français, des vins d’excellence. Je pense que c’est très bon, mais lorsqu’on boit, on ne conduit pas », a-t-il réaffirmé.

Je ne me « mets à dos personne », a-t-il ajouté. « Je me suis suffisamment exprimé sur le vin. Je suis très opposé au mois de janvier sans vin, je trouve ça aberrant. Je préfère la modération toute l’année, que la prohibition et l’interdiction un mois de l’année. Mais je pense que lorsqu’on conduit c’est mieux de ne pas avoir bu », poursuit Didier Guillaume.

Quelles sanctions ?

Depuis le 1er juillet 2015, le taux d’alcoolémie au volant est limité à 0,5g/L d’alcool dans le sang, ce qui équivaut à 0,25mg par litre d’air expiré, soit à un verre de vin. Pour les jeunes conducteurs en revanche, le taux légal est réduit à 0,2g/L, soit aucun verre d’alcool.

En cas d’alcoolémie positive avec un taux inférieur à 0,8g/L, les sanctions prévues par le Code de la route sont une amende est de 135 euros et retrait de six points sur le permis de conduire. Si le taux d’alcool dépasse 0,8g/L, l’amende peut atteindre 4.500 euros, et être assortie d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum, avec suspension voir une annulation du permis.