Les juges d’instruction nantais ont notifié la fin de l’information judiciaire dans l’assassinat de la famille Troadec en février 2017 à Orvault (Loire-Atlantique) ouvrant la voie à un procès, a-t-on appris dimanche de source proche du dossier.

« Les deux juges d’instruction saisis ont notifié jeudi 14 novembre la fin de l’information judiciaire, les parties ont un mois pour solliciter d’éventuelles demandes d’actes supplémentaires et le procès devrait se tenir fin 2020 », a-t-on appris de source proche du dossier. Selon Presse Océan, les psychiatres qui ont examiné le suspect ont considéré que son discernement était « altéré » au moment des faits.

L’arme du crime jamais retrouvée

Hubert Caouissin, ancien ouvrier d’Etat de l’arsenal de Brest, sans antécédents judiciaires, a reconnu en mars 2017 les meurtres de Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, et de leurs deux enfants, âgés de 21 et 18 ans dans leur maison, tués à coups de pied de biche, qui n’a jamais été retrouvé, sur fond de guerre d’héritage.

Il a avoué les avoir démembrés puis avoir fait disparaître les corps, en les brûlant dans un four ou en les enterrant dans sa propriété de Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère), où il vivait avec son fils et sa compagne Lydie Troadec. Des restes humains – mais pas les crânes – ont été retrouvés dans cette propriété vaste et isolée, permettant d’identifier les quatre victimes et de leur offrir une sépulture.

Hubert Caoussin a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Sa compagne Lydie Troadec a été mise en examen pour « modification de l’état des lieux d’un crime » et « recel de cadavres », et placée sous contrôle judiciaire.