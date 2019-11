le logo des Galeries Lafayette à Paris. — IGUEL MEDINA AFP

Une opération symbolique pour dénoncer la société de consommation. Ce dimanche, pour fêter l’anniversaire du mouvement, quelques dizaines de «gilets jaunes» ont fait irruption dans les Galeries Lafayette à Paris.

Action des #GiletsJaunes dans les Galeries Lafayette pour dénoncer la société de consommation à l’occasion des 1 an du mouvement. pic.twitter.com/IVIWQ6YeXd — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 17, 2019

Montés au troisième étage du grand magasin parisien, les manifestants ont lancé des confettis, brandi des gilets jaunes et déployé une banderole « Tous ensemble, détruisons ce qui nous détruit » sous la coupole. Le tout en chantant « on est là, même si Macron nous veut pas nous on est là » et « joyeux anniversaire » et en scandant leur slogan anti-consommation « Travaille, consomme et ferme ta gueule ! »

#GiletsJaunes Évacuation en cours d'une tentative de blocage des Galeries Lafayette par quelques #GiletsJaunes, qui appelaient à bloquer en cette mi-journée un "temple de la consommation".

L'occupation n'aura duré que quelques minutes. @Europe1 pic.twitter.com/iwHSAksu4P — Théo Maneval (@TheoManeval) November 17, 2019

Selon plusieurs journalistes sur place, les services de sécurité ont rapidement évacué les manifestants sans qu’aucune dégradation ne soit constatée. Les clients ont également été priés de quitter le magasin qui a fermé ses portes tandis qu’un important dispositif de sécurité était déployé à l’extérieur.