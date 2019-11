INTEMPERIES Depuis jeudi soir, les équipes d'Enedis sont mobilisées pour réalimenter les foyers privés d'électricité en Auvergne Rhône-Alpes et dans les Alpes de Haute Provence

De fortes chutes de neige précoce se sont abattues en Auvergne Rhône-Alpes jeudi. Illustration ici dans l'Ain le 16 novembre 2019? — E. Frisullo / 20 Minutes

Au plus fort de cet épisode neigeux précoce, plus de 330.000 foyers ont été privés d’électricité dans la région Auvergne Rhône-Alpes et dans les Alpes de Haute Provence.

Ce dimanche midi, 80 % des foyers ont été réalimentés, mais 70.000 foyers restent privés d’électricité.

Trois jours après les fortes chutes de neige qui se sont abattues en Auvergne Rhône-Alpes, la galère continue pour des dizaines de milliers d’habitants. Ce dimanche midi, 70.000 foyers sont toujours privés d’électricité dans la Drôme, l’Ardèche, le Rhône et la Loire, indique Enedis dans son dernier état des lieux.

Au plus fort de cet épisode neigeux précoce, plus de 330.000 foyers ont été privés d’électricité dans la région et dans les Alpes de Haute Provence, selon l’entreprise qui précise ce dimanche midi que 80 % d’entre eux ont donc été réalimentés ces derniers jours.

Des centaines de groupes électrogènes

« Enedis met tout en œuvre pour rétablir l’ensemble des foyers. Des centaines de groupes électrogènes ont été mis en place ou sont en cours d’acheminement dans les zones les plus isolées, et les points de vie ont été alimentés en électricité en concertation avec les services des préfectures concernées », ajoute la société.

Sur le terrain, plus de 2.000 agents sont toujours mobilisés pour venir en aide aux foyers toujours en difficulté, vivant dans des secteurs où l’intervention des équipes est compliquée par des routes peu praticables.

Après les fortes chutes de neige « collante » et très lourde survenues en Auvergne Rhône-Alpes, de nombreuses lignes électriques ont été endommagées par les intempéries elles-mêmes ou par des arbres tombés sur les installations.

#Neige : Pourquoi le réseau électrique peux-t-il être endommagé ? Pourquoi les interventions peuvent-elles être ralenties : une explication en vidéo sur le phénomène de neige collante. pic.twitter.com/4ajN3y0xnQ — Enedis (@enedis) November 15, 2019

Le trafic SNCF perturbé

Depuis jeudi, la circulation des trains est également perturbée dans la région, avec un retour à la normale prévu seulement pour mardi par la SNCF. La ligne Lyon-Grenoble, où de multiples dégâts ont été observés sur les voies et les caténaires, devrait circuler normalement lundi.

Mais les usagers de la ligne Valence-Grenoble devront attendre mardi pour voir les TER reprendre du service.