L’acte 53 des « gilets jaunes » a donné lieu samedi à de nombreuses scènes de violences dans la capitale, notamment aux abords de la place d’Italie. Parmi les différentes scènes de casse, la dégradation du monument en hommage au maréchal Juin a fait particulièrement réagir la classe politique.

Une partie de la stèle dédiée au héros de la campagne d’Italie a été détruite pour servir de projectiles à des casseurs.

La ministre des Armées, Florence Parly, a dénoncé « un manque criant de sens et de respect ». « Notre mémoire nationale est le ciment de nos valeurs républicaines. Détruire ce qui nous rassemble traduit un manque criant de sens et de respect », a-t-elle tweeté.

Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, s’est également indignée et a demandé une « condamnation sévère » pour les auteurs de l’acte.

Écœurée et scandalisée par cette nouvelle dégradation des symboles de notre Mémoire nationale.

Le Maréchal Juin et tous ses soldats ont combattu le nazisme et se sont battus pour notre liberté.

Aucune cause ne justifie de tels actes, aucune. https://t.co/YB1AQpUOzX