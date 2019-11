Les spéléos sont restés bloqués plusieurs heures dans le gouffre avant d'être secourus. Illustration. — DAMOURETTE/BNT/SIPA

L’alerte a été donnée dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque les autres groupes ont remarqué qu’ils manquaient à l’appel six heures après l’horaire de sortie prévu. Le plan ORSEC a été déclenché en Isère au cours de la nuit pour retrouver et secourir trois spéléologues au sein du gouffre des Saints-de-Glace à Autrans-Méaudre-en-Vercors, en Isère.

Un PC de crise a été ouvert au sein d’un bâtiment municipal et une trentaine de pompiers et de personnels du Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (Grimp) ont été mobilisés pour retrouver les trois personnes, parties explorer la cavité samedi.

#Isère / Autrans-Méaudre-en-Vercors | Trois spéléologues secourus en pleine nuit au gouffre des Saints-de-Glace https://t.co/auHjaF8s1h via @Ledauphine.com — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) November 17, 2019

Vers 5h15 ce dimanche, les trois spéléologues – un pratiquant confirmé et deux débutants – ont été retrouvés par les secours, épuisés mais sains et saufs. Selon Le Dauphiné, ils se seraient égarés dans une mauvaise branche du gouffre et ne seraient pas parvenus à ressortir.