« Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette femme ». Le prince Andrew, deuxième fils de la reine d’Angleterre Elizabeth II et mis en cause dans l’affaire Epstein, a déclaré dans une interview à la BBC n’avoir aucun souvenir de son accusatrice.

"I have no recollection of ever meeting this lady."



The Duke of York has spoken for the first time about his links to Jeffrey Epstein and the allegations against him https://t.co/iFQiJLuKCa



FULL INTERVIEW: TONIGHT, 21:00 @BBCTwo with @maitlis#Newsnight pic.twitter.com/qrDJwbH2YZ