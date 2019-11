Le 10 décembre 2018, à Paris (12e). Une entrée du RER A et du métro (lignes 1, 2, 6 et 9), place de la Nation. — Clément Follain / 20 Minutes

Depuis 7 heures ce samedi matin, plus d’une vingtaine de stations de métro et de RER ne sont pas desservies à Paris. La raison ? Le premier anniversaire des manifestations des « gilets jaunes ». L’ampleur de cet acte 53 n’est pour l’heure pas connue mais la préfecture de police a pris les devants.

Sur son site, la RATP précise que « les trains ne marqueront pas l’arrêt, les correspondances ne sont pas assurées ».

En raison de manifestations prévues à Paris ce samedi, plusieurs stations de RER et de Métro seront fermées.

La ligne 2 du métro devrait quant à elle être totalement fermée.

Dans le détail, les lignes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 sont affectées ainsi que les RER A et C. Les secteurs à éviter sont ceux des Champs-Elysées où toutes les stations sont fermées, de l’Opéra et des Tuileries, de l’Assemblée nationale ainsi que de la Tour Eiffel.