08h25 : Les Champs-Elysées, théâtre de nouvelles manifestations ?



Comme d’habitude, le préfet de police de Paris a interdit toute manifestation ce samedi sur la plus belle avenue du monde. Néanmoins, parmi les multiples appels à manifester sur Facebook, c’est celui incitant à aller à Paris – et notamment sur les Champs – qui a eu le plus de succès, avec plus de 5.300 personnes inscrites comme participantes et 6.800 qui se disent intéressées. A voir donc…